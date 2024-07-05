У мережі завірусилася фотографія з Вембаньямою та Гобером у складі збірної Франції

Лідер «Сан-Антоніо» Віктор Вембаньяма та центровий «Міннесоти» Руді Робер опинилися поряд під час групової фотографії французької національної команди перед товариським матчем.

Користувачі інтернету звернули увагу на те, як Вембаньяма (224 см) виглядає поруч із Гобером (216 см).

Зліва від Гобера стоїть один з найкращих центрових Євроліги Матіас Лессорт, який цього року взяв чемпіонство у складі «Панатінаїкоса». Його зріст 206 сантиметрів. Якщо порівняти з Вембаньямою, то він схожий на розігруючого.

«Ось це різниця в зрості», – написав оглядач НБА Бретт Ашер.

Фото: David Sherman, NBC News

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