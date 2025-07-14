Сине-желтые потерпели свое третье поражение на групповом этапе

Сборная Украины U-20 проиграла Италии в третьем туре Евробаскета-2025 — 60:80.

Сине-желтые провалили стартовую четверть, которую уступили со счетом 5:27. Полноценно вернуться в игру команде Валерия Плеханова так и не удалось — сборная Италии удерживала комфортный для себя отрыв до конца встречи.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Украины стал Даниил Сыпало, на счету которого дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Сине-желтые заняли последнее место в группе С. Напомним, в первом матче команда Валерия Плеханова проиграла Германии (62:64), а затем состоялось поражение от Бельгии (55:65).

В соответствии с системой соревнований, на первом этапе 16 участников Евробаскета-2025 играют групповой этап в один круг. Все без исключения сборные проходят в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1 — D4, C2 — D3, C3 — D2, C4 — D1). В группе D на Евробаскете- 2025 выступали Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Победителем группы D стала сборная Сербии, которая и будет соперником Украины на стадии 1/8 финала.

Победители матчей 1/8 финала далее будут играть за награды, а команды, которые проигрывают на этой стадии, будут бороться за право остаться в Дивизионе А. В Дивизион В опустятся три худших команды элитного дивизиона.

Евробаскет-2025. Дивизион А. Группа C. 3-й тур

Италия U-20 — Украина U-20 — 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)

Украина: Сыпало (11 очков + 10 подборов + 2 передачи), Кличко (8 очков + 4 подбора), Лещина (8), Сушкин (8 очков + 3 подбора + 4 ассиста), Йяму (8), Колаволе (6 очков + 7 ассистов), Упырь (5), Лохманчук (2), Бутко (2), Сытарь (2), Кузнецов (0), Романица (0)

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