Пам’ятаєте студента NCAA з однією рукою? У нас є ким відповісти: український блогер розриває майданчики лише правицею

В українському ютубі існує великий (254 тисячі підписників) канал, присвячений мандрам по світу. Він носить назву «Однією Правою», а його автор Влад має невроджену особливість і живе з лише з однією верхньою кінцівкою.

У більш ранньому віці харків’янин грав в аматорській лізі рідного міста, представляв університет на студентських змаганнях.

Після втрати лівої кінцівки він повернувся до баскетболу з новими силами і почав демонструвати майстерність на майданчику однією рукою.

Хайлайти, що надихають:

За інформацією shotam.info, чоловік втратив кінцівку сім років тому в ДТП, але не полишив улюблену справу.

Фото: vlad_khilchenko | Austin Peay State University Athletics

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