В услугах игрока заинтересованы Реал и Олимпиакос

Украинский баскеболист Святослав Михайлюк вошел в шорт-лист двух клубов Евролиги.

Игрок новоиспеченного чемпиона НБА Бостон Селтикс интересует греческий Олимпиакос и мадридский Реал. В случае отъезда украинца из НБА, оба клуба готовы к переговорам о трансфере.

Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Бостон завоевал свой 18-й титул в истории франшизы. Михайлюк впервые в своей карьере стал чемпионом НБА, а также вторым украинцем после Стаса Медведенко с чемпионским титулом.

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