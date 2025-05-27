Гладырь стал помощником Багатскиса в мужской сборной Украины по баскетболу

Гладырь выступал за национальную команду на Евробаскете-2013, где Украина заняла шестое место

В тренерский штаб Айнарса Багатскиса в мужской сборной Украины по баскетболу вошел Сергей Гладырь.

В своем послужном списке Гладырь имеет 44 матча за сине-желтых и является одним из лидеров сборной по количеству реализованных трехочковых (72) и набранных очков (396). Гладырь выступал за национальную команду на Евробаскете-2013, где Украина заняла шестое место.

Гладырь в Украине выступал за Николаев-2, Орлан, МБК Николаев, в Испании защищал цвета Фуэнлабрады и Манресы, а во Франции играл за Нантер и Нанси. Далее, с 2015-го, в его карьере появилось Монако: вместе с командой, украинец выигрывал Кубок Франции, Кубок Лиги (трижды), а также титул MVP Кубка Лиги и серебряные медали чемпионата Франции (дважды).

Отметим, что Сергей в 2009 году был выбран на драфте НБА под 49-м номером командой Атланта Хокс. В 2010 и 2013 годах он выступал в Летней лиге НБА.

С 2020 года Гладырь работает ассистентом главного тренера Монако. В качестве тренера монегасков, украинец дважды становился чемпионом Франции (2023, 2024), серебряным призером французского первенства (2022), победителем Кубка Франции (2023), занимал третье место в Евролиге (2023), а также становился чемпионом Еврокубка (2022).

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Напомним, команде Айнарса Багатскиса для попадания в отбор на ЧМ-2027 предстоит пройти пре-квалификационный турнир. Сине-желтые попали в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. Матчи предварительного раунда пройдут со 2-го по 20-е августа.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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