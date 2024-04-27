Рівень! Призер Суперліги ввірвався у Фінал восьми третього дивізіону і набрав 40+5+5

26 квітня стартував заключний етап Першої ліги – третього за силою дивізіону в ієрархії нашого баскетболу. У Фіналі восьми взяли участь такі колективи: «Хмельницький-2», «ЧЕ-Баскет», «Вінниця», «Чернігів-ШВСМ», «Біпа-2», «Полтава», «Рівне» та «Ужгород».

Найкращий перформанс першого ігрового дня відбувся у протистоянні господарів майданчику рівнян та гостей з Ужгорода. Гравець першої команди, яка взяла срібні нагороди Суперліги, Олександр Поносов набрав 40 очок (8/9 двоочкових та 4/9 з-за дуги), п’ять підбирань та п’ять передач за 36 хвилин на майданчику. «Рівне» перемогло з рахунком 87:77.

Це не перша зустріч Олександра в нижчому дивізіоні – він провів тут уже 15 матчів. За цей період він набирав в середньому 17,5 очки, 4,4 підбирання та 3,2 передачі за гру.

27 квітня о 19:30 «Рівне» зустрінеться з «Хмельницьким» у наступному етапі змагання.

Фото: ФБУ

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