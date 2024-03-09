Лейкерс вырвали победу у Милуоки, Кливленд в овертайме дожал Миннесоту в НБА

Лидер Западной конференции Оклахома обыграла Майами

Состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лейкерс на домашней арене в напряженной борьбе вырвали минимальную победу над Милуоки — 123:122. Кливленд в овертайме обыграл Миннесоту — 113:104. Лидер Западной конференции Оклахома одержала победу над Майами — 107:100.

Вашингтон Уизардс — Шарлотт Хорнетс — 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)

Филадельфия 76ерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)

Кливленд Кавальерс — Миннесота Тимбервулвз — 113:104 ОТ (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)

Нью-Йорк Никс — Орландо Мэджик — 98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)

Мемфис Гризлис — Атланта Хокс — 92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)

Оклахома Сити Тандер — Майами Хит — 107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)

Лос-Анджелес Лейкерс — Милуоки Бакс — 123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс — 107:123 (31:28, 32:27, 24:37, 20:31)

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