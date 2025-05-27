Виктор Мартен дебютирует в Формуле 1 в Барселоне

Виктор Мартен дебютирует в Формуле 1 рамках гоночного уик-энда на предстоящем Гран При Испании. Участник Гоночной академии Williams сядет за руль машины Алекса Элбона в первой тренировке.

В 2025 году Виктор выступает в Формуле 2 и после пяти этапов занимает восьмое место в личном зачёте. В этом сезоне его лучшим результатом остаётся третье место в воскресной гонке в Джидде. Ранее в этом году Мартен уже садился за руль Williams на тестах машин прошлых лет в Монце.

Виктор Мартен: «Я очень рад впервые сесть за руль FW47 в Барселоне! Выступления за Williams станут для меня невероятным опытом.

Я много работал, чтобы как можно лучше подготовиться, максимально использовать предоставленное время за рулём и провести сессию продуктивно для себя и команды. Я благодарен всем в Williams за предоставленную возможность и буду наслаждаться каждой секундой!»

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