Ига Швёнтек – о церемонии в честь Надаля: “Думаю, что я плакала дважды, но на самом деле старалась держать себя в руках”

Польская теннисистка пообщалась с журналистами после выхода во второй круг Ролан Гаррос



В своем стартовом матче на турнире в Париже Ига Швёнтек обыграла словачку Ребекку Шрамкову.

О победе в первом круге

Замечательные эмоции. Я думаю, что это был великолепный первый раунд и очень качественное выступление.

О церемонии в честь Рафаэля Надаля

Я бы не назвала это серьезным плачем, но действительно были слезы. Думаю, что я плакала дважды, но на самом деле старалась держать себя в руках, чтобы не выглядеть так плохо. Это была удивительная церемония, и я счастлива, что Ролан Гаррос сделал это для Рафы. Я счастлива, что весь теннисный мир имел возможность собраться вместе и просто поблагодарить его. Потому что мы все должны быть благодарны за все, что он сделал. Он величайший игрок всех времён, так что я счастлива, что присутствовала на этом событии.

О следующем матче против Эммы Радукану

Она замечательная теннисистка, у неё отличный форхенд, она может хорошо использовать топ-спин. Мы уже играли несколько раз и мы знаем игру друг друга. Она выиграла US Open, поэтому она знает как показывать сильный теннис. Я вспоминала наш матч в Штутгарте, а также еще один на грунте. Я не уверена где именно, потому что я плохо запоминаю такие вещи. Да, мы встречались в Мельбурне, но это совершенно разные покрытия, разные истории. Я буду готовиться тактически, как и положено, учитывая, что это грунт. Мне нужно играть интенсивно и быть сосредоточенной на себе.



Фото: Getty Images.

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