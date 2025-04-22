Мадрид. Бултер впервые выиграла матч на грунте в WTA-туре, Осака проиграла на старте, Эала станет соперницей Швёнтек

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камила Осорио (Колумбия) – Эмилиана Аранго (Колумбия, WC) 6:3, 6:3

Пэйтон Стернс (США) – Кимберли Биррелл (Австралия) 5:7, 6:3, 6:4

Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Варвара Грачёва (Франция) 3:6, 6:1, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания) – Катержина Синякова (Чехия) 4:6, 6:2, 6:1

Кэти Бултер одержала первую победу в основной сетке турнира WTA на грунте. Это всего второй выигранный матч для британки на этом покрытии в рамках Тура. В 2023 году она победила на старте квалификации Ролан Гаррос. Дальше Бултер встретится с шестой ракеткой мира Жасмин Паолини, которую победила в прошлом сезоне в Линце и уступила в Истборне.

Мари Боузкова (Чехия) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:2, 4:6, 6:1

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Маяр Шериф (Египет) 6:3, 6:1

Кэролайн Доулхайд (США) – Элина Аванесян (Армения) 6:4, 6:4

Лучия Брондзетти (Италия) – Наоми Осака (Япония) 6:4, 2:6, 6:4

Хейли Баптист (США) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 5:7, 7:6(4)

Александра Эала (Филиппины, WC) – Виктория Томова (Болгария) 6:3, 6:2

Лучия Брондзетти впервые за три встречи смогла обыграть Наоми Осаку и прервала серию из трех поражений. В следующем круге итальянка встретится с Мэдисон Кис, которой проиграла в двух предыдущих матчах, в том числе в этом сезоне в Окленде.

Александра Эала во второй раз в этом году сыграет против второй ракетки мира Иги Швёнтек. Напомним, что в марте 19-летняя филиппинка сенсационно победила польскую теннисистку в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua