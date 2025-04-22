Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

«Бой с Чисорой должен состояться. Если мы не согласимся на это, то Даниэля лишат титула. Скажу вам одну вещь – Дерек должен был давно уйти из бокса, я сам об этом говорил, но он доказал, что все, кто так думали – ошиблись», – сказал Уоррен.

Отметим, что сейчас украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, владельцем которого является Турки Аль-Шейх, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Он должен состояться в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

sport.ua