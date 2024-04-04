«Это будет кроваво». Супертяж раскрыл план Усика на бой с Фьюри

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Британский супертяж Дерек Чисора убежден, что рассечение Тайсона Фьюри, из-за которого бой против Александра Усика перенесли с февраля на май, не заживет до боя с украинцем.

«Фьюри придется боксировать, постоянно двигаться в бою с Усиком, потому что его рассечение еще не зажило. Стоять на месте ему нельзя».

«Рядом с глазом осталось рассечение, и я уверен, что Усик будет туда целиться, чтобы открыть рану. Так что это может быть кровавый бой. Фьюри нужно быть очень осторожным», – считает Чисора.

Бой запланирован на 18 мая. Если один из боксеров не сможет выйти на поединок, то ему придется заплатить штраф.

sport.ua