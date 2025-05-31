Теренс КРОУФОРД – о супербое: «Он отличный соперник, здесь шансы 50 на 50»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский экс-боксер Теренс Кроуфорд отреагировал на возвращение на ринг боксера Мэнни Пакьяо.

«Марио Барриос – отличный соперник для Мэнни Пакьяо. Я считаю, что в этом возрасте это бой 50 на 50 для Мэнни Пакьяо», – сказал Теренс Кроуфорд.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua