Примера. Барселона – Мальорка 1:0. Минимальная победа при тотальном преимуществе

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Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. В "Барселоне" травмированы Бальде, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Левандовски. Флик провел ротацию накануне финала кубка Испании, который состоится в субботу. Впервые за долгое время в основе каталонцы вышли Фати и Форт.

У "Мальорки" травмированы Асано, Мурики и Наварро, из-за дисквалификации не играли Маффео и Родригес.

"Барселона" с первых секунд взял мяч под свой контроль. Ямаль обыгрался с Ольмо на правом фланге штрафной, но его удар в дальний угол пошел над воротами. Прострел с правого фланга от Ямала в центре штрафной завершал Ферран Торрес, но переиграть вратаря не сумел. Кунде с правого фланга подал на ближнюю, где Ольмо в ощупь пробил защитника.

В первые 25 минут каталонцы владели мячом в районе 80% игрового времени и дальше продолжали нагнетать. Форт с левого фланга штрафной покатился под удар на Гави, но выстрел заблокировал защитник. Рональд Араухо усмирил мяч после отскока, но умудрился направить кожаного мимо правой стойки.

Эрик Гарсия замкнул навесную передачу, но пробил по центру и Роман легко справился с этим ударом. Форт сыграл на добивании из предела штрафной, но защитники блокировали этот удар. Фати пробивал с левого фланга штрафной мимо ближней девятки.

Перед свистком на перерыв Морей отправил мяч в сетку ворот каталонцев, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Тотальное доминирование от Барселоны в первом тайме, но забитых голов мы так и не увидели.

Уже на старте второго тайма чуть ли не в первой атаке каталонцы достигли своего. Эрик Гарсия с правого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где Дани Ольмо одним касанием принял, а следующим отправил круглого в дальний угол. 1:0.

После забитого гола подопечные Флика не сбавили обороты, а продолжали нагнетать у чужих ворот. Фати пробил по воротам со среднего расстояния, но удар оказался недостаточно сильным и Лео Роман не имел с ним хлопот. Еще один дальний удар от Ямаля прошел выше ворот.

Прострел Мохики с левого фланга чуть не запер Антонио Райльо, но его удар головой прошел мимо стойки. Наиболее опасный момент "Мальорки" в матче. Такие моменты следует реализовывать, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Кайл Ларин выпрыгнул навстречу передаче с фланга и неплохо пробил головой, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

У "Барселоны" Ямаля вывели на свидание с Романом, но удар 17-летнего испанца попал в Романа. Через несколько минут Роман потянул под перекладиной удар Пау Виктора с правого фланга штрафной с передачи Фермина Лопеса.

Тот же Роман смог дотянуться до рикошета от защитника при ударе Фермина Лопеса в правый угол. Удар Фермина Лопеса с острого угла на левом фланге штрафной отбил Роман.

"Барселона" создала множество голевых моментов, но реализация была минимальной. Каталонцы завоевали очередные 3 очка и увеличили свой отрыв от "Реала" до 7 очков, но мадридцы свой матч сыграют завтра. "Мальорка" осталась на 7-й позиции и является претендентом на еврокубки.

33-й тур Примеры.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" – "Мальорка" 1:0

Голы: Ольмо, 46

"Барселона": Щенсны – Араухо, Э. Гарсия, Мартинес, Форт (Мартин, 77) – Гави, Педри, Ольмо (Лопес, 62) – Ямал (де Йонг, 87), Торрес (П. Виктор, 77), Фати (Рафинья, 62).

"Мальорка": Роман – Мохика (Лато, 81), Копете, Райльо, Валент, Морей – Дардер, Маскарель (Салас, 86), Саму Коста (Доменек, 66), Санчес (Валере, 81) – Ларин (Пратс, 86).

Предупреждение: Саму Коста, 25

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