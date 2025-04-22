Сколько побед на троих имеют Усик, Ломаченко и Головкин? Цифры шокируют

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Портал Source of Boxing подсчитал статистику побед и поражений известных боксеров Александра Усика, Василия Ломаченко и Геннадия Головкина на любительском ринге.

Чемпион хевивейта Александр Усик провел за карьеру 350 боев и одержал 335 побед, у Головкина 345 побед и 5 поражений, а Ломаченко одержал 396 побед и лишь одно поражение.

Александр Усик является золотым призером ОИ-2012, у Ломаченко два золота Игр-2008 и 2012, а у Головкина есть серебро Олимпиады 2004 года (Афины).

Статистика выдающихся спортсменов на профи-ринге выглядит следующим образом:

Александр Усик – 23:0 (14 нокаутов)

Василий Ломаченко – 18:3 (12 нокаутов)

Геннадий Головкин – 42:2, 1 ничья (37 нокаутов)

Ранее бывший чемпион мира посоветовал Ломаченко выйти на ринг против Джервонты.

sport.ua