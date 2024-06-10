Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в хевивейте Владимир Кличко назвал самого сильного панчера среди своих бывших соперников.

«Самый сильный панчер? Кори Сандерс. Он был очень быстрым и у него оказались очень тяжелые руки. Я занимался боксом 25 лет и никогда не встречался с боксером, который бы так сильно бил, как Кори Сандерс», – сказал Кличко.

Владимир Кличко провел бой с Кори Сандерсом в 2003 году и сенсационно проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру.

sport.ua