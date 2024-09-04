«Это было бы грандиозно». У Джошуа назвали соперника на бой за все титулы

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что Энтони Джошуа с радостью проведет бой за все титулы с Александром Усиком или Тайсоном Фьюри, однако поединок двух британцев был бы более крупным событием.

«Я верю, что бой Джошуа против Фьюри состоится вне зависимости от исхода боя Тайсона с Усиком. Джошуа хочет провести бой с Усиком за все титулы, это будет невероятно».

«Но драться с Фьюри за абсолютное чемпионство… Это было бы грандиозно. Однако на Энтони в любом случае будет давление, чтобы он провел поединок с Фьюри», – сказал Хирн.

Ожидается, что Джошуа в случае завоевания титула IBF в поединке с Даниэлем Дюбуа выйдет на бой против Усика или Фьюри, которые в декабре проведут реванш, где на кону будут три пояса.

sport.ua