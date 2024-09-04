Перес: Теперь у Макса такие же проблемы, как у меня

В Монце Макс Ферстаппен финишировал шестым, что стало для него повторением худшего результата в сезоне. После гонки действующий чемпион мира говорил о нехватке скорости и плохой управляемости машины. Его напарник по Red Bull Racing Серхио Перес заявил, что теперь и у Макса Ферстаппена начались проблемы, которые у него самого продолжаются уже несколько месяцев.

Серхио Перес: «По моим ощущениям за последние десять гонок ничего не изменилось – моя машина управлялась в Монце точно так же, как и раньше. Но совершенно внезапно такие же проблемы, как и у меня, начались у Макса. И это несколько удивляет. Но по данным телеметрии мы знаем, в чём конкретно проблема.

Я разочарован такими итогами. Я ждал, что в Монце будет сложно, но не ожидал, что всё окажется настолько плохо. Мы были очень медленными, а деградация резины оказалась высокой, особенно на составе Medium».

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