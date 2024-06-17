Ле-Ман: Публике показали водородные гоночные машины

В дни минувшего уик-энда в Ле-Мане происходило немало интересного, и это не только 24-часовая гонка, которую второй год подряд выиграла заводская команда Ferrari.

О проекте MissionH24 мы рассказывали не раз: французский автоклуб ACO, организатор «24 часов Ле-Мана», вместе с несколькими технологическими партнёрами занимается разработкой спортпрототипа с силовой установкой, работающей на водороде.

Перед началом марафона сотни тысяч болельщиков, собравшихся на кольце Сартэ, стали свидетелями важного события: символический круг по трассе в Ле-Мане проехали четыре машины разных классов с такими двигателями.

Впрочем, всё началось ещё раньше, потому что утром молодая французская компания Systematics провела демонстрационные заезды на забавном трёхколёсном транспортном средстве, которое заправляется водородом. Больше всего оно похоже на грузовой мотороллер, но в мире такие машинки чаще всего называют «тук-тук». 9-10 июня в Ле-Мане этот необычный «мотороллер» ровно сутки нарезал круги по картодрому имени Алена Проста: всего на 2 кг водорода за 24 часа он проехал больше 700 км.

А днём уже на стартовое поле автодрома выехали четыре водородных автомобиля, пока существующих только в виде опытных образцов: спортпрототип H24 проекта MissionH24, спорткар Ligier Bosch JS2 RH2, ещё одна французская машина класса GT – Foenix Solution F, а также Alpenglow Hy4 от Alpine.

После парада по трассе все эти машины были выставлены на всеобщее обозрение в «Водородной деревне» – специальном уголке фан-зоны, где болельщики могли их получше разглядеть.

Жан-Мишель Буреш, один из руководителей проекта MissionH24, заявил: «Наша цель состоит в том, чтобы создать первую гоночную машину с водородной силовой установкой, которая будет сертифицирована FIA, и её характеристики должны быть на уровне лучших спорткаров класса GT3».

В Ле-Мане публика также впервые увидела водородный гоночный электромобиль H24EVO, чей футуристический экстерьер неизменно вызывал самые восторженные реакции.

Презентация концепт-кара прошла с участием Пьера Фийона, президента ACO, а также известных французских гонщиков Стефана Ришельми и Адриена Тамбэ. Ходоовые испытания этой машины на трассе должны начаться в первом квартале 2025 года.

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