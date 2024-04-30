Компания eBay – новый официальный партнёр McLaren

Американская компания eBay стала новым официальным партнёром McLaren Racing – о многолетнем контракте объявлено в преддверии Гран При Майами.

В частности, договорённости предполагают, что логотипы компании появятся на машинах Ландо Норриса и Оскара Пиастри уже в этот уик-энд, а также вернутся на этапах в Сильверстоуне, Остине и Лас-Вегасе.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Сотрудничество двух наших брендов подразумевает мощный синергетический эффект, ведь у обоих есть сообщество преданных приверженцев. Мы с радостью будем выступать в гонких при поддержке одного из самых популярных онлайн-маркетплейсов мира».

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