US Open. Мухова второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира

Каролина Мухова продолжает борьбу на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) 6:1, 6:4
Чешская теннисистка выиграла третий из трёх сыгранных матчей против Аддад Мая на уровне Тура и четвёртый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, в том числе второй на US Open.
Мухова – третья теннисистка на этом турнире, которая не проиграла ни одного сета. Кроме неё такое достижение имеют Ига Швёнтек и Джессика Пегула, которые встретятся ночью по киевскому времени в заключительном четвертьфинале.
Напомним, что Каролина Мухова в прошлом году после полуфинала на US Open взяла паузу из-за травмы запястья. В феврале этого года чешка перенесла операцию и вернулась в Тур в конце июня.
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