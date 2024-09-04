US Open. Мухова второй сезон подряд вышла в полуфинал турнира

Каролина Мухова продолжает борьбу на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) 6:1, 6:4

Чешская теннисистка выиграла третий из трёх сыгранных матчей против Аддад Мая на уровне Тура и четвёртый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, в том числе второй на US Open.

Мухова – третья теннисистка на этом турнире, которая не проиграла ни одного сета. Кроме неё такое достижение имеют Ига Швёнтек и Джессика Пегула, которые встретятся ночью по киевскому времени в заключительном четвертьфинале.

Напомним, что Каролина Мухова в прошлом году после полуфинала на US Open взяла паузу из-за травмы запястья. В феврале этого года чешка перенесла операцию и вернулась в Тур в конце июня.

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