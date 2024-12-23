Тренер Карлоса Алькараса: “Сезон с двумя титулами Grand Slam – это великолепно, но всегда есть что улучшать”

В Академии тенниса Ферреро в Аликанте проходит предсезонная подготовка третьей ракетки мира Карлоса Алькараса.



Главный тренер 20-летнего испанца, Хуан Карлос Ферреро, в интервью изданию Punto de Break поделился впечатлениями от завершившегося 2024 года, рассказал о текущих задачах команды и дал оценку прогресса своего подопечного.

Сезон-2024 стал для Карлоса Алькараса очень продуктивным: он одержал победы на двух турнирах Grand Slam и на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс. Однако, несмотря на высокие результаты, сравнения с Янником Синнером, который также провел выдающийся год, вызывают вопросы о том, насколько все же успешным был этот сезон лично для Алькараса.

«Год, в котором ты выигрываешь турнир “Grand Slam”, всегда отличный. А если два – это просто впечатляюще», — заявил Ферреро. «Конечно, всегда есть что улучшать: вне корта, в тренировках, в ментальной устойчивости. Но мы уверены, что этот год был невероятным. Каждый день Карлос становится более зрелым и профессиональным. Мне нравится его подход к работе и желание совершенствоваться».

Одной из ключевых задач команды в 2025 году станет повышение стабильности Карлоса во время матчей. По словам Ферреро, это больше вопрос ментального роста, а не теннисных навыков.

«Карлос понимает, что нужно избавиться от спадов в матчах. Это его слабое место, но это вопрос мотивации и свежести. Мы хотим, чтобы он подходил к каждому турниру максимально мотивированным и показывал свой лучший теннис каждую неделю. Работаем над этим».



Ферреро также отметил, что команда стремится развить универсальность и высокую стабильность Алькараса.

«Мы ищем постоянную эволюцию. Что это значит? Мы хотим, чтобы Карлос был “десяткой” практически во всем. У него уже сейчас очень высокие показатели в некоторых аспектах, но есть более слабые в других. Нужно развивать его сильные стороны и работать над слабыми. Это главный путь к долгосрочной стабильности».

В предсезонной подготовке команды Алькараса произошли некоторые изменения. В частности, тренерский штаб делает акцент на улучшение подачи и удара справа.

«Мы пытаемся внести небольшие изменения в подачу – добавить ритма, чтобы она стала более плавной и расслабленной. Также хотим сделать его удар справа более убийственным в ключевые моменты», — рассказал Ферреро.

Помимо технических нюансов, график подготовки пришлось адаптировать под плотный календарь, который оставляет мало времени на отдых.

«Нам бы хотелось иметь больше времени для организации отдыха, чтобы Карлос подходил к важным турнирам свежим. Но мы не можем изменить календарь, поэтому адаптируемся».



Одним из значимых изменений в команде Алькараса стало привлечение Самуэля Лопеса в качестве второго тренера. Лопес уже провел первые тренировки с Карлосом и будет сопровождать его на ряде турниров в 2025 году, включая Ролан Гаррос и Уимблдон.

«Привлечение нового тренера – это шаг вперед. Самуэль привносит свой опыт, и это позволяет Карлосу услышать иной взгляд, при этом сохраняя общий курс. Иногда смена обстановки необходима для игрока. А для меня это также возможность немного разгрузить график, чтобы больше времени уделять семье», – прокомментировал Ферреро.

Несмотря на значительное количество проведенных лет с Алькарасом, Ферреро не ставит временных рамок своей работы.

«Когда я говорил, что буду работать с Карлосом 10 лет, это была просто символическая цифра. На данный момент я не вижу срока окончания. Мы просто работаем день за днем, стараясь делать всё как можно лучше», – отметил он.

Подводя итоги, Ферреро добавил с улыбкой: «Я достаточно свеж для начала этого сезона».



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