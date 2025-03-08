Индиан-Уэллс. Сёстры Киченок провели матчи первого круга в парном разряде

Украинские теннисистки сыграли свои матчи на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующие чемпионки: Се/Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и София Кенин из США, посеянные под восьмым номером, в стартовом матче обыграли Александру Панову (-) и Эну Сибахару (Япония) со счётом 3:6, 6:1, 10-7.

Киченок и Кенин одержали первую победу за три сыгранных совместных матча. Дальше украинско-американская пара сыграет с победительницами противостояния Цзян Синьюй/Сюй Ифань (Китай) – У Фансень/Ян Чжаосюань (Китайский Тайбэй/Китай).

Надежда Киченок и бельгийка Элизе Мертенсв первом круге уступили обладательницам wild card Анне Калинской (-) и Кэти Макнелли (США) – 6:4, 2:6, 7-10. Для теннисисток это был первый совместный матч.



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