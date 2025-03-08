Йокич оформил рекордный трипл-дабл и переписал историю НБА (видео)

Перфоманс Николы – 31 очко, 21 подбор и 22 ассиста

Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич стал автором уникального достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного сезона против Финикс Санз (149:141 ОТ) серб оформил трипл-дабл. Перфоманс Николы — 31 очко, 21 подбор и 22 ассиста.

Серб — первый игрок в истории НБА с линейкой «30-20-20». Кроме того, Йокич установил рекорд всех времен по количеству передач для центровых в одной игре, а также Никола отдал наибольшее количество передач при оформлении трипл-дабла с 30 очками.

22 ассиста Йокича в игре с Санз — рекорд среди центровых. Отметим, что сам Йокич повторил свой личный рекорд трипл-даблов за сезон (29), а в общей статистике НБА по оформленным «триплам» серб имеет третье место (159).

Наггетс занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА (41-22).

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