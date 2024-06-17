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Баскетбол

П’ята гра фіналу НБА 1994 року між «Нікс» та «Рокетс» запам’яталася зовсім не баскетболом

П'ята гра фіналу НБА 1994 року між «Нікс» та «Рокетс» запам'яталася зовсім не баскетболом

17 червня 1994 року «Нью-Йорк» переміг «Х'юстон» у п'ятій грі фіналу НБА з рахунком 91:84 та повів у серії 3:2.

Вболівальники НБА запам'ятали цей матч не через цікаву гру, а через О Джей Сімпсона, відомого ексгравця НФЛ.

Обвинуваченого у вбивстві своєї колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рональда Голдмана, колишнього зіркового футболіста переслідувала поліція Лос-Анджелеса під час поїздки на білому Ford Bronco. Кадри втечі були зняті з гелікоптера, і їх подивилися майже 95 мільйонів глядачів.

Телеканал NBC, який тоді транслював весь цей матч, кілька разів перемикався з гри на погоню за О Джеєм.

Через кілька десятиліть колишній тренер НБА Джеф Ван Ганді розповів історію від президента «Маямі» Пета Райлі, пов'язану з гонитвою. Причина, через яку Сімпсон їхав повільно, полягала в тому, що О Джей хотів почути по радіо, як закінчиться гра між «Нікс» і «Рокетс», перш ніж він зупиниться і його затримають.

У 1994 році «Х'юстон» переміг «Нью-Йорк» у сьомому матчі та став вперше в історії клубу чемпіоном НБА.

Незважаючи на серйозні докази проти нього, колегія присяжних у 1995 році виправдала Сімпсона, якому у разі визнання винним загрожувала смертна кара.

Фото: Vince Bucci, Allen J. Schaben, Twitter «NBA TV»

ua.tribuna.com

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