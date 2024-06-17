П’ята гра фіналу НБА 1994 року між «Нікс» та «Рокетс» запам’яталася зовсім не баскетболом

17 червня 1994 року «Нью-Йорк» переміг «Х'юстон» у п'ятій грі фіналу НБА з рахунком 91:84 та повів у серії 3:2.

Вболівальники НБА запам'ятали цей матч не через цікаву гру, а через О Джей Сімпсона, відомого ексгравця НФЛ.

Обвинуваченого у вбивстві своєї колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рональда Голдмана, колишнього зіркового футболіста переслідувала поліція Лос-Анджелеса під час поїздки на білому Ford Bronco. Кадри втечі були зняті з гелікоптера, і їх подивилися майже 95 мільйонів глядачів.

Телеканал NBC, який тоді транслював весь цей матч, кілька разів перемикався з гри на погоню за О Джеєм.

Через кілька десятиліть колишній тренер НБА Джеф Ван Ганді розповів історію від президента «Маямі» Пета Райлі, пов'язану з гонитвою. Причина, через яку Сімпсон їхав повільно, полягала в тому, що О Джей хотів почути по радіо, як закінчиться гра між «Нікс» і «Рокетс», перш ніж він зупиниться і його затримають.

У 1994 році «Х'юстон» переміг «Нью-Йорк» у сьомому матчі та став вперше в історії клубу чемпіоном НБА.

Незважаючи на серйозні докази проти нього, колегія присяжних у 1995 році виправдала Сімпсона, якому у разі визнання винним загрожувала смертна кара.

Фото: Vince Bucci, Allen J. Schaben, Twitter «NBA TV»

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