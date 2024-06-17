Александр Гвоздик – Дэвид Бенавидес. Статистика ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

В ночь 15 с 16 июня состоялся бой за титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе, в котором Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) проиграл Дэвиду Бенавидесу (29-0, 24 КО).

В целом, Гвоздик выбросил больше ударов, но точность украинца в этом поединке оставляла желать лучшего. Бенавидес донес до цели в полтора раза больше силовых ударов, вчистую перебив соперника в первой части поединка. Во второй половине боя Александр сумел проявить себя лучше, но этого оказалось недостаточно для победы.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился уверенной победой Бенавидеса по очкам: 116-112, 117-111, 119-109.

sport.ua