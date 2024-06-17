«Они играют на победу, и это будет фантастический поединок для нейтральных болельщиков». Мартинес высказался о матче против Чехии

Команда настроена побеждать
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Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии, прокомментировал предстоящий первый матч группового этапа чемпионата Европы-2024 против Чехии.
"Я думаю, что стиль игры Чехии очень понятен. Он заключается в том, чтобы рисковать, прессинговать, с игроками, которые хотят забивать голы.
Они играют на победу, и это будет фантастический поединок для нейтральных болельщиков. Отбор показал, что наша группа имеет очень хороший настрой и сильную отдачу. Мы должны продемонстрировать здесь свой лучший уровень".
Напомним, что матч Португалия — Чехия состоится 18 июня. Старт — в 22:00 по киевскому времени.
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