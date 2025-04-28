Майк ТАЙСОН: «Я был просто шокирован этим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Известный американский боксер Майк Тайсон назвал бойца, который имел самый сильный подбородок и умел держать удар.

«Я бил Хосе Рибальту всеми возможными методами, а он принимал все. Продолжал возвращаться за новыми ударами. Я был шокирован этим. Хосе Рибальта стоял со мной один на один. Он также был очень сильным в клинчах», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua