Мадрид. Киченок и Кенин обыграли Кис и Саккари на пути в четвертьфинал

Украинско-американская пара выиграла второй матч на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 8) – Мэдисон Кис/Мария Саккари (США/Греция) 6:3, 6:4

Киченок и Кенин сыграют третий совместный четвертьфинал в этом году и попробуют впервые выйти в полуфинал.

По ходу сегодняшнего матча теннисистки реализовали половину из шести заработанных брейк-поинтов и проиграли один гейм на своих подачах.

Дальше украинско-американский дуэт сыграет против пары Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия).

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