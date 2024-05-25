Страсбург. Кис уверенно победила Коллинс в решающем матче

На турнире WTA 500 во Франции определилась новая чемпионка

Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Мэдисон Кис (США, 4) — Даниэль Коллинс (США, 3) 6:1, 6:2

Кис одержала вторую победу в трёх сыгранных матчах против Коллинс и выиграла свой второй титул на грунте. В 2019 году американка стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Ван Синьюй (Китай) 7:5, 6:0

QF: Магда Линетт (Польша) 6:1, 6:3

SF: Людмила Самсонова (-, 5) 6:1, 6:3

FR: Даниэль Коллинс (США, 3) 6:1, 6:2

Мэдисон Кис записала в свой актив восьмой одиночный трофей в рамках WTA-тура и первый с июня прошлого года, когда она победила на турнире WTA 500 в Истборне.

Также отметим, что Кис стала четвёртой американской теннисисткой, которая победила в Страсбурге. Ранее это удавалось Мэри Фернандес (1994), Линдсэй Девенпорт (1995, 1996) и Дженнифер Каприати (1999).

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