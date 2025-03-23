Майами. Фонсека впервые прошел в третий круг на “Мастерсе”, Меншик победил седьмую ракетку мира, Шелтон потерпел неожиданное поражение

На турнире ATP 1000 в США продолжаются матчи второго круга



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) 6:2, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 3) – Лоренцо Сонего (Италия) 7:6(2), 6:3

Якуб Меншик (Чехия) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) 7:6(2), 7:6(3)

Роман Сафиуллин (-) – Алексей Попырин (Австралия, 25) 6:7(4), 6:3, 7:5

Жуан Фонсека (Бразилия) – Уго Умбер (Франция, 19) 6:4, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 27) – Тьягу Агустин Тиранте (Аргентина, Q) 6:3, 6:7(1), 7:6(3)

Адам Уолтон (Австралия, LL) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 6:4

Коулман Вонг (Гонконг, WC) – Бен Шелтон (США, 13) 7:6(3), 2:6, 7:6(5)

Томаш Махач (Чехия, 20) – Маттео Арнальди (Италия) 6:2, 1:6, 6:3

• Якуб Меншик победил чемпиона “Мастерса” в Индиан-Уэллс и седьмую ракетку мира Джека Дрэйпера, сравняв счет в их очном противостоянии (1-1). 19-летний чешский теннисист одержал шестую победу в одиннадцатом матче против игрока топ-10 и уже вторую в этом году. Меншик выиграл 10-й матч в основной сетке “Мастерса” и за выход в четвертый круг сыграет против Романа Сафиуллина.

• Жуан Фонсека взял реванш у Уго Умбера за поражение в матче Кубка Дэвиса в этом году. 18-летний бразилец впервые в карьере прошел в третий круг на “Мастерсе” и одержал свою третью победу над игроком топ-20. Фонсека стал самым молодым игроком в третьем круге “Мастерса” после Хуана Мартина дель Потро в 2007 году. Следующий соперник бразильского теннисиста определится в поединке Алекс де Минор (Австралия) – Бу Юньчаокэтэ (Китай).

• “Лаки лузер” Адам Уолтон, заменивший в основной сетке поляка Хуберта Хуркача (снялся из-за проблем с поясницей), впервые в карьере прошел в третий круг “Мастерса”. 25-летний австралиец одержал лишь пятую победу в основной сетке турнира АТР и за место в четвертом круге сыграет против обладателя wild card Коулмана Вонга.

• 182-я ракетка мира Коулман Вонг впервые в карьере сыграл против соперника из топ-20. Теннисист из Гонконга, получивший wild card в основную сетку, впервые в карьере прошел в третий круг на “Мастерсе” и дальше сыграет против Адама Уолтона, которого обыграл в в прошлом году на “челленджере” в Таиланде.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua