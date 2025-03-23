Гол+пас защитника помогли одержать победу. Уэльс – Казахстан 3:1. Обзор матча

Хозяева забили быстрый мяч, но еще до перерыва пропустили с пенальти. Во втором тайме нападающий "Нанта" Томас Сорба отдал 2 ассиста и подопечные Беллами обеспечили комфортное преимущество.

25 марта валлийцы будут играть в Скопье против Северной Македонии, также стартовавшей с победы. "Ястребы" поедут в Лихтенштейн, у которого пока также 0 очков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 1 тура квалификации ЧМ (Европа)

Кардифф. Кардифф Сити

Уэльс – Казахстан 3:1

Голы: Джеймс, 9, Дэвис, 47, Матондо, 90+1 – Тагиберген, 32 (п)

www.ua-football.com