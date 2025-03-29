Новак Джокович – о победе над Димитровым: “Теперь понимаю, каково это – быть Иснером или Опелкой, когда делаешь максимум с первой подачи”

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над Григором Димитровым в полуфинале “Мастерса” в Майами



– Вы недавно говорили о подаче, подаче, подаче. Это то, над чем вы особенно работали в последние месяцы, чтобы вывести её на определённый уровень? Потому что 87% первой подачи в матче против Григора – это просто невероятно.

– Не сказал бы, что мы с командой уделяли подаче какое-то особое внимание перед этим турниром – так, чтобы выделять её в отдельную категорию и отрабатывать отдельно от всех остальных ударов. Думаю, в этом сезоне я подавал довольно неплохо. Возможно, кое-что другое в моей игре не работало так, как хотелось бы. Но подача была стабильной. Хотя, конечно, то, что сейчас происходит – это совершенно другой уровень. Я и сам не ожидал, что смогу превзойти подачу прошлого матча, где у меня было 83% попаданий первой подачи. Сегодня – 87%. Кажется, я ошибся всего пять или шесть раз за весь матч. Это действительно фантастический показатель, очень высокий уровень.

Помогает ещё и то, что корты здесь достаточно быстрые, если сравнивать, скажем… Ну, я не играл здесь шесть лет, но помню, что тогда покрытие было гораздо медленнее. А сейчас, когда у тебя хорошая подача, ты получаешь множество лёгких очков после первого ввода мяча. Я даже шутил после матча с Тимом Хенменом, что теперь понимаю, каково это – быть Иснером или Опелкой, когда делаешь максимум с первой подачи. Может, эйсов не так много, как у них, но всё равно – это даёт огромное преимущество. Это снимает давление с других элементов игры, и ты можешь сосредоточиться на приёме и оказывать большее давление на соперника.

Очевидно, моя игра строится с задней линии. На протяжении всей карьеры мои главные козыри – приём и бэкхенд. Именно эти удары чаще всего упоминают, когда говорят о моем успехе. Возможно, подача в моей игре недооценивалась. Но лично я всегда считал её важной, особенно благодаря точности и умению попадать по нужным точкам. Я никогда не стремился исключительно к скорости – не в этом был мой приоритет. Конечно, приятно подавать на скорости 130 миль в час, но я бы предпочёл 120 миль в час с попаданием точно в нужную зону – потому что именно это либо приносит очко сразу, либо даёт тебе удобный мяч на первом ударе после подачи.

Так что да, мы работали над подачей – не поймите меня неправильно – но мы уделяли даже больше внимания другим элементам с Энди. Подача просто «летит» на этом турнире, так скажем. И это особенно радует, потому что сегодня условия были непростые – ветер постоянно менял направление, закручивал. Мой соперник явно испытывал трудности с первой подачей из-за этих порывов. А я, похоже, справляюсь с этим элементом в своей игре весьма успешно.

– Вы сейчас на пороге сотого титула в карьере. Понимаю, впереди ещё один матч, но просто сам факт того, что вы так близко к этой отметке. Насколько это у вас в голове, если вообще присутствует?

– Конечно, это присутствует. С момента, как я выиграл 99-й титул – а это было на Олимпийских играх в Париже – я постоянно выхожу на корт с мыслью о том, что впереди может быть сотая победа.

Я играл в финале Шанхая – был близок. В полуфинале Австралии тоже. И всё это время я старался нащупать тот уровень тенниса, который позволит бороться за действительно крупные титулы. Именно этим я и занимался на этой неделе, если честно. Я очень доволен своей подготовкой к турниру, своей игрой. Я не отдал ни одного сета. Это отличная возможность. Посмотрим, что произойдёт через два дня.

btu.org.ua