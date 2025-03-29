Юта разгромно проиграла Денверу в регулярном чемпионате НБА, Михайлюк набрал три очка

Свят провел на площадке немногим более восьми минут

В ночь на 29 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела разгромное поражение от Денвер Наггетс — 93:129. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на площадке немногим более восьми минут, набрав три очка и один подбор.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс — 133:122 (31:26, 32:32, 38:25, 32:39)

Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Клипперс — 100:132 (27:26, 21:42, 21:37, 31:27)

Торонто Рэпторз — Шарлотт Хорнетс — 108:97 (32:20, 17:27, 34:25, 25:25)

Милуоки Бакс — Нью-Йорк Никс — 107:116 (19:25, 30:35, 24:21, 34:35)

Миннесота Тимбервулвз — Финикс Санз — 124:109 (27:21, 30:24, 35:30, 32:34)

Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз — 95:111 (28:21, 25:29, 29:33, 13:28)

Денвер Наггетс — Юта Джаз — 129:93 (26:15, 31:32, 29:18, 43:28)

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