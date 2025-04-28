ЧМ по хоккею U18. Николай Косарев – лучший защитник турнира

IIHF. Николай Косарев

Оргкомитет ЮЧМ-2025 по итогам турнира признал украинского 17-летнего оборонца Николая Косарева лучшим защитником форума. В пяти поединках чемпионата мира наш легионер норвежского «Ставангера» набрал 6 (2+4) очков и заработал коэффициент полезности – «+4».

Напомним, что Косарев, несмотря на молодость, проявил себя настоящим лидером обороны и в январе на молодежном ЧМ-2025 (U20), где также получил приз лучшему защитнику турнира.

Сразу два хоккеиста молодежной сборной Дании, которая выиграла чемпионат мира в дивизионе 1A, вошли в число лауреатов в своих амплуа. Звание лучшего голкипера досталось Ларсону-Антону Эмиль Вильде (4 победы, 91,74% отбитых бросков), а приз лучшего нападающего уехал в Данию вместе со вторым бомбардиром чемпионата – Кливо-Мадсом Когсбаком (4 шайбы, 5 передач).

sport.ua