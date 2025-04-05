ФХУ. Доминик Гашек

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек поделился мыслями о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся по количеству забитых шайб с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки – по 894 заброшенные шайбы.

«В ближайшие дни гражданин россии, который никогда не осуждал российскую империалистическую войну в Украине, побьет рекорд по количеству забитых шайб.

Поскольку этот человек никогда официально не осуждал российскую войну и российские преступления, ему придется всю жизнь жить с осознанием того, что из-за его публичного выступления (его игра длится 3 года и 40 дней – с начала российской агрессивной войны) на войне было убито и покалечено огромное количество людей, в том числе его сограждан. Рад ли он этому, или равнодушен к этому, или жалеет, мы не знаем. Но что мы знаем точно, то это то, что НХЛ не только позволила ему это сделать, но даже поддерживала его в этом на протяжении этих 3 лет и 40 дней!

Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину

Таким образом, НХЛ несет огромную ответственность за сотни тысяч (а может, и миллионы) людей, убитых и раненых во время российской войны в Украине. НХЛ должна заплатить за это. Я также хотел бы отметить, что страны, в которых этому российскому гражданину разрешили играть в матчах НХЛ, также несут ответственность за убитых и раненых людей. То есть США и Канада. Поделитесь этим, что все поняли, какую ответственность несут НХЛ, США и Канада, и чтобы эта реклама российской империалистической войны была остановлена. Вместе мы сможем спасти много человеческих жизней.

Канада должна взять на себя большую долю ответственности. Ведь они также разделяют это. Определенную долю ответственности несет и Чехия (4 матча НХЛ за последние 3 года). Неправильно искать оправдания. Каждая страна, где в течение последних 3 лет проходила игра НХЛ, несет определенную долю ответственности.

Любой российский гражданин, который не осуждает российскую войну, не может – не должен выступать публично. Это стоит человеческих жизней», – сказал Гашек.

sport.ua