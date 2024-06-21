Лондон. Пол прервал беспроигрышную серию Дрэйпера, Томпсон и Музетти встретятся в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в Великобритании

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 5) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 6:3, 5:7, 6:4

Себастьян Корда (США) — Ринки Хиджиката (Австралия, Q) 6:7(4), 6:3, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Тэйлор Фритц (США, 4) 6:4, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия) — Билли Гаррис (Великобритания, WC) 6:3, 7:5

Томми Пол остановил победную серию Джека Дрэйпера, который на предыдущей неделе выиграл свой дебютный титул ATP на турнире в Штутгарте. Американец сыграет 13-й полуфинал в карьере и уже пятый в этом году. На травяных турнирах Пол доходил до этой стадии один раз — в предыдущем сезоне он сыграл в финале в Истборне.

Себастьян Корда второй сезон подряд вышел в полуфинал турнира в Лондоне и станет соперником Томми Пола, которого победил на прошлой неделе в четвертьфинальном матче в Хертогенбосе. В целом для американца это будет 14-й полуфинал в ATP-туре и третий на травяных соревнованиях.

Джордан Томпсон (№43 ATP) одержал четвёртую победу в этом сезоне над игроком из топ-15. Австралиец сыграет седьмой полуфинал на уровне ATP, в том числе пятый на травяном покрытии.

Лоренцо Музетти во второй вышел в полуфинал турнира ATP на траве. На прошлой неделе итальнец остановился на этой стадии турнира в Штутгарте. Музетти будет бороться за третий финал в карьере с Джорданом Томпсоном, которого обыграл на старте сезона в Аделаиде.

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