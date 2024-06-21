Берра: Шины Soft вполне можно использовать в гонке

В пятницу гонщики работали со всеми тремя составами шин Pirelli. Разница между ними во времени на круге соответствовала расчётной…

Симоне Берра, главный инженер: «На трассе в Барселоне все детали машины подвергаются самым серьёзным нагрузкам, и шины – не исключение.

Так было и сегодня, когда температура асфальта приблизилась к 50 °C, что ещё больше увеличило нагрузку на резину, которая здесь и без того испытывает одни из самых высоких боковых перегрузок в сезоне.

Честно говоря, мы не увидели ничего особенного в работе трех составов для сухой погоды, хотя, конечно, у нас ещё не было возможности детально изучить сегодняшние данные.

Разница в скорости соответствует прогнозам — шесть-семь десятых между Hard и Medium на круге и чуть больше секунды между Medium и Soft. Шины C3 вполне можно использовать в гонке, чтобы получить преимущество на старте и на первых кругах, как было в прошлом году».

Источник