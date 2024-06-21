Шестой матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» начнется 22 июня в 03:00 мск

«Эдмонтон» — «Флорида». Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в шестом матче финала Кубка Стэнли в ночь с 21 на 22 июня. Встреча пройдет в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place. Время начала игры — 03:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события шестого матча финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» уступила «Эдмонтону» — 3:5. В серии ведут «Пантерз» — 3-2.

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