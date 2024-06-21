ФЬЮРИ – о реванше с Усиком: «Мне не видать победы судейским решением»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший обладатель чемпионских поясов в хевивейте Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) высказался о предстоящем реванше против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0, 14 KO).

«Я должен выбить его из игры, потому что мне не видать победы судейским решением. Это печально, потому что выиграть бой и так достаточно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в своих силах и с нетерпением жду этого поединка… Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница, так что поправляйся, и увидимся в декабре», – сказал Тайсон.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua