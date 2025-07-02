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Футбол

Реал – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    • Одной из пар 1/8 финала Клубного Чемпионата мира стали "Реал "и "Ювентус", занявшие первое и второе места в своих группах соответственно. Мадридцы имеют на турнире ничью и 2 победы. Туринцы тоже дважды победили, однако недавно были разгромлены "Манчестер Сити" (2:5).

    Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    1.75 4.05 5.40 Узнать больше

    Игра пройдет во вторник, 1 июля. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Суспільне Спорт.

    Трансляция матча

    Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    В эфире

    Реал - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Трансляція матчу Реал – Ювентус Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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