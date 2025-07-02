Реал – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

Одной из пар 1/8 финала Клубного Чемпионата мира стали "Реал "и "Ювентус", занявшие первое и второе места в своих группах соответственно. Мадридцы имеют на турнире ничью и 2 победы. Туринцы тоже дважды победили, однако недавно были разгромлены "Манчестер Сити" (2:5).

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Игра пройдет во вторник, 1 июля. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Суспільне Спорт.

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Трансляція матчу Реал – Ювентус Смотреть трансляцию

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