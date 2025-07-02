“Эти люди опасны, они сумасшедшие”. Путинцева во время своего матча на Уимблдоне потребовала вывести с трибуны болельщика

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во время своего матча в первом круге Уимблдона потребовала от судьи вывести с трибуны болельщика



Бывшая россиянка Юлия Путинцева, которая с 2012 года представляет Казахстан, в матче первого круга против Аманды Анисимовой из США неожиданно остановила игру, требуя вывести с трибун одного из зрителей. Инцидент произошел в первом сете при счете 3:0 в пользу Анисимовой.

“Я не буду продолжать играть, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие”, – сказала Путинцева, указывая на болельщика в зеленой одежде. Впоследствии добавила: “Выведите его, потому что, возможно, у него нож”.

Судья обратился к охране, но игра была возобновлена. В результате Путинцева проиграла матч за 44 минуты со счетом 0:6, 0:6.

Во Всеанглийском клубе отметили, что инцидент был оперативно решен:

“После жалобы на поведение зрителя, главный судья сообщил службе безопасности, и вопрос был решен”.

Соперница Путинцевой американка Аманда Анисимова отреагировала на эту ситуацию спокойно:

“Я думаю, он что-то говорил во время ее подачи. Но я уверена, что мы были в безопасности”, – сказал она.

На фоне инцидента генеральный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон подчеркнула, что безопасность игроков остается приоритетом:

“Мы хорошо знакомы с мерами безопасности, которые необходимо внедрять, чтобы игроки могли выступать с уверенностью в своей защищенности”.

Напомним, что на прошлой неделе, после поражения в Бад Гомбурге Юлия Путинцева едва не сцепилась с Марией Саккари после холодного рукопожатия у сетки.



btu.org.ua