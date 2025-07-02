В Alpine подтвердили участие Колапинто в Сильверстоуне

Когда Франко Колапинто заменил Джека Дуэна за рулём Alpine, Флавио Бриаторе говорил, что у аргентинского гонщика есть пять этапов, чтобы проявить себя и остаться в команде. Пятый Гран При для Франко прошёл в Австрии, и сегодня в Alpine подтвердили участие Колапинто в предстоящем Гран При Великобритании.

Франко Колапинто: «Уик-энд в Австрии получился сложным. Мы добились хорошего шага вперёд между тренировками и квалификацией, однако в условиях минимальных отрывов каждая мелочь имеет значение, и мне не удалось выйти из второй части.

В гонке возникли проблемы с балансом машины, и после контакта с соперником я потерял время и не смог подняться выше пятнадцатого места.

Я с нетерпением жду этап в Сильверстоуне, ведь в прошлом году на этой трассе я впервые сел за руль в первой тренировке. Трасса одна из самых известных в календаре Формулы 1, и я уверен, что каждому гонщику нравятся её высокие скорости и легендарные повороты.

Это домашняя гонка для тех, кто работает на базе в Энстоуне, поэтому приятно провести время с ними в паузе между гонками. Мы сконцентрированы на предстоящей гонке и продолжим прогрессировать каждый уик-энд».

Пьер Гасли: «Гонка в Австрии получилась очень разочаровывающей для всей команды. Нам необходимо многое проанализировать и оценить после очень сложного воскресенья, когда мы отстали от соперников. К позитивным итогам уик-энда можно отнести темп в квалификации, в которой я уверенно вышел в финал. Однако нам предстоит понять, как сделать так, чтобы и в гонке был схожий уровень.

Сейчас всё наше внимание на домашней для парней из Энстоуна гонке в Сильверстоуне. Гран При Великобритании всегда получается ярким событием с огромной посещаемостью. Трасса историческая, а такие знаковые повороты, как Copse, Maggotts, Becketts и Stowe делают её одной из моих любимых в сезоне.

Я знаю, что на трибунах во время уик-энда будет много сотрудников команды, которые смогут увидеть результаты своей напряжённой работы на трассе, и я хочу отблагодарить их хорошим шоу».

Источник