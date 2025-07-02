Промоутер: «Дюбуа в бою с Усиком войдет в историю, сделает это первым»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что Даниэль Дюбуа в поединке против Александра Усика войдет в историю британского бокса, завоевав четыре титула супертяжелого веса.

«Это большое событие, мы уже продали на Уэмбли 83 тысячи билетов. На кону четыре титула супертяжелого веса, и впервые в истории британский боксер сможет их завоевать».

«Даниэль войдет в историю в этом поединке против непобедимого боксера, которого многие считают лучшим супертяжем в этом веке», – сказал Уоррен.

Поединок за все титулы состоится 19 июля в Лондоне.

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sport.ua