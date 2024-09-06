Бруно назвал боксера, который бил сильнее, чем Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Бруно

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар. Бруно, который за карьеру встречался с элитными панчерами Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, выделил Тима Уизерспуна.

«Кто нанес мне самый сильный удар в карьере? Парень по имени Тим Уизерспун, с которым я дрался. Да, 15 раундов он был опасным человеком», – сказал Бруно.

Ранее Фрэнк Бруно рассказал, кто из современных боксеров смог бы дать непростой бой легендарному супертяжу Майку Тайсону.

sport.ua