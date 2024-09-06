Кими Райкконен: Формула 1 мне по-прежнему интересна

В дни Гран При Италии внимание журналистов было приковано не только к командам, гонщикам и событиям на трассе. В поле зрения прессы также оказался Кими Райкконен, который вместе со своим семейством появился в паддоке Монцы, и хотя поговаривали, что чемпион мира 2007 года не расположен к интервью (это для него обычное состояние), для официального сайта чемпионата он сделал исключение.

Райкконен расстался с Формулой 1 в конце 2021 года, но остаётся одним из самых популярных гонщиков, и все были только рады, когда в минувший уик-энд он попал в кадр в боксах Sauber. В этой команде в 2001-м начиналась его славная карьера и там же завершилась после 350 Гран При (хотя тогда называлась Alfa Romeo). Хотя, конечно, главных своих успехов он добился, выступая за McLaren и Ferrari.

«Всё хорошо! Я тут нанёс визиты ко многим людям, и вообще приятно вернуться в паддок, – рассказал Кими. – Дети хотели здесь побывать, им тоже всё понравилось, а также мы повидались со многими старыми друзьями. Так что жаловаться не на что. Понятно, что в тех командах, где мы были, много и новых лиц – в общем, всё меняется быстро.

Дел хватает, ведь мы перебрались в Италию, а я выступаю в роли механика у Робина (9-летний Райкконен-младший делает первые успехи в картинге), Рианна занимается гимнастикой, а ещё у нас есть малышка Грейс, так что у меня очень насыщенная семейная жизнь, и всё замечательно. Робину нравится картинг, но посмотрим, получится ли у нас что-нибудь или нет. Загадывать сложно, но пока он получает удовольствие, и это главное.

За Формулой 1 я слежу не очень внимательно, потому что всегда находятся какие-то дела с детьми и с семьёй. Но когда мы дома, и когда есть время, то я смотрю гонки по ТВ. Мне это по-прежнему интересно, хотя понятно, что сейчас у меня меньше информации, не то что раньше. Впрочем, смотрю гонки всегда с интересом, ведь похоже, что сейчас борьба на трассах обострилась, а это хорошо и для Ф1, и для болельщиков.

Когда Райкконена спросили, в курсе ли он, что в Формуле 1 теперь есть его тёзка, Кими Антонелли, он ответил: «Да, я об этом слышал! Когда мы появились в паддоке, кто-то мне сказал, что в Mercedes как раз подтвердили с ним контракт. Здорово, что есть новые лица, и в следующем году в командах чемпионата дебютирует несколько новых гонщиков. К тому же замечательно, что появится итальянский гонщик – думаю, это для всех хорошо.

Не сомневаюсь, в Mercedes знают, как надо готовить Антонелли к дебюту, тем более что у команд есть симуляторы. Конечно, когда я начинал карьеру, ничего такого не было, надо было просто садиться за руль и выезжать на трассу. Желаю всем молодым гонщикам, да и вообще всем всего самого наилучшего!»

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