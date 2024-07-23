Ральф Шумахер: Ферстаппен начинает злиться

Эксперт Sky F1 Ральф Шумахер об очередном столкновении Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона…

Ральф Шумахер: «Разочарование Макса результатами растёт, он начинает злиться, и нам, как зрителям, интересно наблюдать за этими эмоциями по сравнению с периодом доминирования Red Bull.

Эмоционально реагируя на действия Хэмилтона на трассе, Макс ещё не видел повтора по ТВ, но кто-то должен был сказать ему, что это был поворот, в который Льюис уже начал заходить, а Ферстаппен с заблокированными шинами поехал прямо».

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