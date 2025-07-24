Официально: полузащитник, у которого более 350 матчей в Ла Лиге, стал игроком Фламенго

Сауль Ньигес 17 лет был футболистом "Атлетико" и за этот период трижды временно менял команды во время аренды в "Райо Вальекано", "Челси" и "Севилью".

Воспитанник "Реала" (Мадрид) в статусе свободного агента присоединился к бразильскому гранду. В сезоне 2021/22 он 10 месяцев представлял "Челси", а все остальное время карьеры провел в родной Испании.

Полузащитник дебютировал в первой команде "матрасников" в кампании 2012/13. Он сыграл более 400 поединков за "кольчонерос" во всех соревнованиях (92 – в еврокубках) и оформил 68 результативных действий.

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