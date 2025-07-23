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Бокс

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю.

Ожидаемо первую позицию в списке занял культовый американский боксер Мухаммед Али, за ним разместился британец Леннокс Льюис, а непобедимый Рокки Марчиано – третий.

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик занял четвертую позицию в списке, опередив Джо Луиса (5-е место).

Десятку рейтинга закрыл легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.

Лучшие боксеры в истории хевивейт:

  1. Мухаммед Али
  2. Леннокс Льюис
  3. Рокки Марчиано
  4. Александр Усик
  5. Джо Луис
  6. Майк Тайсон
  7. Джордж Форман
  8. Ларри Холмс
  9. Эвандер Холифилд
  10. Владимир Кличко

sport.ua

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