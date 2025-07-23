Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю.

Ожидаемо первую позицию в списке занял культовый американский боксер Мухаммед Али, за ним разместился британец Леннокс Льюис, а непобедимый Рокки Марчиано – третий.

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик занял четвертую позицию в списке, опередив Джо Луиса (5-е место).

Десятку рейтинга закрыл легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.

Лучшие боксеры в истории хевивейт:

Мухаммед Али Леннокс Льюис Рокки Марчиано Александр Усик Джо Луис Майк Тайсон Джордж Форман Ларри Холмс Эвандер Холифилд Владимир Кличко

sport.ua