Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю.
Ожидаемо первую позицию в списке занял культовый американский боксер Мухаммед Али, за ним разместился британец Леннокс Льюис, а непобедимый Рокки Марчиано – третий.
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Абсолютный чемпион мира Александр Усик занял четвертую позицию в списке, опередив Джо Луиса (5-е место).
Десятку рейтинга закрыл легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.
Лучшие боксеры в истории хевивейт:
- Мухаммед Али
- Леннокс Льюис
- Рокки Марчиано
- Александр Усик
- Джо Луис
- Майк Тайсон
- Джордж Форман
- Ларри Холмс
- Эвандер Холифилд
- Владимир Кличко