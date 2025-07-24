Вашингтон. Осака выиграла стартовый матч против Путинцевой, два “квалифаера” вышли во второй круг

На турнире WTA 500 в США завершились матчи первого круга
Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Татьяна Мария (Германия) 6:4, 7:5
София Кенин (США, 6) – Хейли Баптист (США) 6:3, 7:6(4)
Винус Уильямс (США, WC) – Пэйтон Стернс (США) 6:3, 6:4
Анна Калинская (-) – Камилла Рахимова (-, Q) 6:2, 6:3
Кэролайн Доулхайд (США, Q) – Маккартни Кесслер (США) 7:6(3), 5:7, 6:3
Эмма Радукану (Великобритания) – Марта Костюк (Украина, 7) 7:6(4), 6:4
Наоми Осака (Япония, WC) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:2, 7:5
София Кенин четвертый раз выступает в Вашингтоне и одержала первую победу с 2019 года. Следующей соперницей амреикнаки будет Тэйлор Таунсенд, которую она обыграла в этом сезоне на Уимблдоне.
Наоми Осака вышла вперед в счете личных встреч с Путинцевой (4-3), выиграв четвертый матч подряд в их противостояниях. За место в 1/4 финала японка будет бороться с Эммой Радукану.
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